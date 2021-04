25 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Un operaio di 58 anni di Torino di Sangro, in provincia di Chieti, è morto questa mattina in un incidente agricolo. L'uomo era alla guida di un trattore che, su uno sbalzo del terreno, si è impennato e si è ribaltato. La vittima, G. I., padre di due figli, ad un certo momento non è più riuscito a controllare il mezzo: l'uomo è finito dentro una cunetta e poi, schiacciato dal trattore, sotto una ruota che non gli ha lasciato.

scampo.

È stato un passante a trovarsi di fronte la tragica scena e a dare l'allarme. Sul posto i soccorritori del 118, anche con l'elicottero, ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Intervenuti i carabinieri di Torino di Sangro (Ch) per le indagini.