Pescara Jazz al via con Enzo Favata e Roy Paci: al Porto turistico live in Prima nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partela nuova edizione del, storica offerta musicale dell'(Emp). Concerto di inaugurazione al porto turistico, in collaborazione con il' edalle 21.30: sul palco il gruppo diinsieme aspecial guest. Il progetto si intitolae, oltre al leader, sassofonista e polistrumentista, schiera, uno dei più acclamati vibrafonisti europei (suonerà per l'occasione anche la marimba midi),al basso,alla batteria ed electronic pads. Il live è una, una produzione originale del festival che dà spazio alla nuova collaborazione di Favata con Roy Paci, due musicisti eclettici e isolani, Paci siciliano,e. «Nel dare il nome a questa nuova avventura - dichiara Favata - ho pensato a un trafficato incrocio sonante dove autostrade elettroniche si intersecano con piste desertiche, ipnotiche, ritmiche e con le assordanti strade metropolitane del jazz». La neonata band si è già esibita con successo inal, allra e in una tournée in. E non servono troppe parole per presentare Roy Paci, trombettista, compositore, cantante, leader degli Aretuska.«È un onore per noi inaugurare il festival con questa produzione - dichiara il presidente dell'Emp- Si tratta di un concerto che sono certo piacerà al nostro pubblico, soprattutto ora che abbiamo così bisogno di condivisione e la musica gioca un ruolo importantissimo in questo». Il festival per la prima volta presenta un tema,respiro, concreta occasione per tornare a vivere all'aria aperta. Quest'anno il Pescara Jazz -, alcune con doppio concerto - sarà tutto '. «Abbiamo sfruttato le regole vigenti in tema diper dare risalto ai migliori talenti italiani e regionali».