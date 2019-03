La Polizia ferma l'auto sandwich: nei pannelli otto chili di droga. Un arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggiava con otto chili di droga, due di cocaina e sei di hashish, ben nascosti all'interno della sua auto. Droga, destinata al mercato locale, che una volta venduta avrebbe fruttato oltre 200 mila euro. L'ingente sequestro è stato effettuato dal personale della sottosezione della polizia stradale di Pratola Peligna, appena fuori da casello autostradale dell'A25, nel territorio di Bussi sul Tirino (Pescara). In manette è finito un 49enne romano: Alessandro Grassi, con precedenti specifici. Un 30enne campano, che era a bordo di un'altra vettura sospetta, è stato invece denunciato.Durante dei servizi di controllo del territorio, nel tardo pomeriggio di lunedì, i poliziotti hanno notato due auto: una Fiat Panda nera e una Lancia Y azzurra metallizzata, ferme l'una dietro l'altra lungo la strada statale 5 in direzione Pescara. Insospettiti, hanno deciso di andare a verificare. Alla guida della Panda vi era il 30enne campano. La vettura è stata accuratamente ispezionata, ma al suo interno non vi era nulla di strano. Durante i controlli sulla Lancia Y, condotta dal romano, che fra l'altro mostrava evidenti segni di nervosismo, sono state invece riscontrate subito delle anomalie nei rivestimenti interni delle portiere. Rimuovendo dei pannelli in tessuti, sono stati trovati 14 panetti rivestiti di cellophane. Sono stati sottoposti ai narcotest ed è immediatamente risultato che contenevano sostanze stupefacenti: due chili di cocaina e circa sei di hashish.Per il romano è scattato l'arresto in flagranza ed è stato rinchiuso in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Molto probabilmente, lui e il 30enne campano stavano aspettando fuori dall'autostrada qualcuno a cui consegnare la droga, che avrebbe dovuto rifornire il mercato della costa.