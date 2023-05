Dottoressa derubata all'ospedale, denunciato un 18enne

Domenica 7 Maggio 2023, 09:11







I carabinieri di Giulianova hanno fatto piena luce sull'autore del furto perpetrato in danno di una dottoressa del Pronto soccorso dell'ospedale e del tentativo di rubare anche al Laboratorio analisi. Grazie all'aiuto delle telecamere, i militari sono riusciti a individuare la persona che la notte scorsa è riuscito a penetrare all'interno del Pronto soccorso, entrare nella stanza dove si trovano gli armadietti dei medici e rubare da una borsa in bancomat della dottoressa. Si tratta di un giovane diventato da poco maggiorenne. Questa volta i militari, una volta individuato, hanno potuto procedere a denunciarlo a piede libero alla procura per furto aggravato. È stato comunque accertato che non ha nulla a che fare con gli altri colpi che si sono registrati negli ultimi tempi in città.