Allarme a Ortona. Gli studenti ai professori: «C'è un uomo con la pistola»

Una mattinata di paura, quella trascorsa ieri mattina a Ortona, quando alcuni ragazzi, in procinto di entrare a scuola, intorno alle 8.30, hanno segnalato preoccupati ai loro professori, la presenza di una macchina con all’interno un uomo con una pistola in mano rivelatasi poi essere una pistola giocattolo. Fortunatamente tanta paura per nulla, ma i Carabinieri di Ortona, sulla scorta della segnalazione, hanno fatto scattare la procedura di messa in sicurezza dell’area, prevista in questi casi, a tutela di chi si trovava in zona. I militari sono giunti subito sul posto con due pattuglie una in divisa, con giubbotto antiproiettile e armata, e l’altra in borghese per un totale di quattro uomini. Dell’uomo però nessuna traccia: si era già allontanato con la sua auto.Sulla base però delle testimonianze e sulla scorta della descrizione della macchina, che non è molto comune, e che era parcheggiata nel piazzale antistadio, i militari sono riusciti a risalire all’uomo e a rintracciarlo. I Carabinieri si sono recati sul posto di lavoro e hanno potuto accertare la vera natura dell’arma che era una pistola giocattolo, che spara a salve, di quelle con il tappo rosso per la cui detenzione non si rende necessaria alcuna denuncia. Una di quelle armi, insomma, che è possibile acquistare in armeria o anche sul web e regalare per Natale al proprio figlio o tenere per sé come scacciacani. Ed è proprio per questo uso che l’uomo, D.C.G., ortonese, di circa 40 anni, la deteneva.