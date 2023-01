Omicidio-suicidio a Ortona, soffoca il fratello disabile e si toglie la vita

Un uomo di 70 anni, Roberto Tatasciore, ha soffocato il fratello Antonio, 74enne, disabile, poi si è tolto la vita impiccandosi in casa. Una tragedia della disperazione successa in un appartamento in via Tripoli, a Ortona, in provincia di Chieti. A dare l'allarme un terzo fratello che ha chiamato il 118.

Omicidio Brescia, Raffaella Ragnoli accoltella il marito alla gola e lo uccide davanti al figlio 15enne

Omicidio-suicidio a Ortona

Sul caso di omicidio-suicidio stanno lavorando i carabinieri di Ortona, guidati dal comandante Luigi Grella. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Il settantenne, a quanto si apprende, si prendeva cura personalmente del fratello paralizzato che aveva bisogno di essere accudito e trasportato in centri di assistenza.