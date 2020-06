Ultimo aggiornamento: 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha lottato per dieci giorni, in un letto delladelma non ce l’ha fatta: il cuore di79 anni, pensionato di originema che viveva asi è fermato per sempre. L’uomo lo scorsoera rimasto gravemente ferito, insieme alla moglie, in un incidente stradale sullaall’altezza dell’incrocio conun incidente che ha coinvolto ladella coppia che sarebbe stato provocato dal mancato rispetto di una precedenza.erano su una Lancia Y, e stavano svoltando in direzione della costa quando si sono scontrati con ilche proveniva da, condotto da un, e in seguito all’impatto l’utilitaria era finita anche con l’altro furgone sul quale viaggiavano due giovani diQuando i soccorritori sono arrivati sul posto le condizioni di Langdon sono apparse subito gravi e i due sono stati portati indalle ambulanze del 118. Sul posto erano intervenuti anche idi Lanciano, che hanno lavorato per estrarre dall’abitacolo la donna ferita, dato che lo sportello era rimasto bloccato. Due giorni fa l’uomo è morto e la salma è stata già restituita ai familiari per i funerali.Resta invece ricoverata in rianimazionedi 77 anni (in foto), anche lei di origine argentina. E alla terra natale, come si evince anche dal suo profilo, Langdon era rimasto molto legato. Nell’incidente il 35enne di Mozzagrogna era finito aldell’ospedale di Lanciano per controlli mentre sono rimasti illesi i due giovani che erano a bordo dell’altro furgone.I rilievi sono stati eseguiti dalla