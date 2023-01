Morto a 58 anni Fabrizio Moretti, storico segretario di Rifondazione

E' morto Fabrizio Moretti, 58 anni, di Ortona, per lungo tempo segretario di Rifondazione comunista. La scomparsa, dopo una breve malattia, è avvenuta nella serata di venerdì ed ha destato incredulità e dolore in tutta la provincia di Chieti e in Abruzzo. Moretti dagli anni '90 fino al 2012 è stato protagonista del movimento di rinascita della sinistra. Con il suo lavoro ha fatto risorgere dalle macerie delle elezioni degli anni ‘90, che avevano portato al governo della città la destra con Gianfrancesco Puletti. Moretti, che lascia moglie e una figlia, se ne è andato lasciando un grande vuoto. Neanche gli amici più cari sapevano delle sue reali condizioni di salute. Tanti i messaggi di cordoglio, molti anche provenienti dagli avversari politici che hanno espresso il loro dolore. Moretti era del resto molto conosciuto in città anche per via del suo lavoro all’ufficio Siae. Moretti aveva dato nuovo slancio a Rifondazione aprendo una piccola sede nel centro di Ortona, in via Cespa, diventata ben presto centro d'incontri, riunioni e dibattiti politici.

Con lui la sinistra ha vissuto anni d’oro con la partecipazione attiva al progetto politico delle primarie per le elezioni delle amministrative del 2012 quando poi Rifondazione decise di appoggiare la candidatura a sindaco di Vincenzo d’Ottavio, all’epoca in quota Pd. Moretti si è anche candidato in una lista di sinistra, composta anche dai Verdi e dai Socialisti, contribuendo alla vittoria di D’Ottavio ma non riuscendo però ad entrare in consiglio.

«Non hai mai voluto sceglier altra via, ora porta sulle nuvole l’anarchia - scrive Lamberto - Ci mancherai tantissimo segretà». Solo uno dei tanti messaggi degli amici affidato ai social. «Quanti progetti, quante discussioni, quante serate nelle diverse sedi di partito, quante risate. Ciao compagno!» ricorda invece Antonio Bruni segretario del Psi negli stessi anni di Moretti. La camera ardente non è stata aperta e le esequie non si terranno.