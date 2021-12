Ortona, obbligo di mascherine all'aperto fino al 9 gennaio

Obbligo di mascherine all'aperto a Ortona da domani fino al 9 gennaio. Il sindaco Leo Castiglione ha firmato l'ordinanza che sarà applicata da sabato 4 dicembre e resterà in vigore per tutto il periodo delle feste per cercare di garantire alla popolazione un Natale sicuro. La decisione segue quella già assunta nelle città di Chieti e di Fossacesia.