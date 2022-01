Ortona, controlli e sanzioni al mercato ittico: scoperto anche giaciglio abusivo di un senzatetto

Controlli al mercato ittico di Ortona: scoperto anche un giaciglio abusivo e diverse criticità nella prevenzione delle norme anti Covid anche se nel complesso gli esercenti sono stati trovati in regola per quanto riguarda igiene e rispetto delle disposizioni per la categoria. I controlli a tappeto sono stati effettuati dalla Capitaneria di Porto di Ortona, in collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nas di Pescara giovedì 27 gennaio.

«Le finalità dell’operazione erano, in particolare, rivolte a verificare il rispetto delle normative igienico sanitarie, comprese le disposizioni in materia di tutela anti Covid-19, nella gestione di un alimento tanto apprezzato quanto delicato come il prodotto ittico. Il mercato ittico rappresenta un punto di riferimento per tutti gli operatori della pesca dell’intera provincia teatina, e possibili carenze dal punto di vista igienico sanitario rischiano di avere ripercussioni sull’intera filiera, compromettendo la salute del consumatore finale» dice una nota della Capitanerai di Porto di Ortona.

Dai controlli, come spiega la Capitaneria «che hanno comunque evidenziato un buon livello di implementazione delle misure igienico sanitarie previste», sono emerse criticità circa le condizioni di un locale, poi sanzionato per aver omesso di aggiornare il piano di autocontrollo, e «per aver omesso di applicare misure di contrasto alla pandemia, al fine di mitigare il rischio di trasmissione per la frequentazione del locale asta da parte dei commercianti acquirenti». Nel corso dei controlli è stata rilevata l’occupazione abusiva di un locale accanto alla struttura del mercato, adibita a giaciglio da un senza fissa dimora, in precarie condizioni igienico sanitarie con la presenza di sporcizia e degrado. Immediata la segnalazione alle autorità competenti. «Sono altresì in corso accertamenti a carico di un trasportatore dedito al trasferimento del prodotto ittico dalle banchine portuali al mercato ittico, riscontrato privo delle necessarie autorizzazioni».

Il Comandante della Capitaneria di Porto, Francesco Scala si dice «soddisfatto per quanto fatto per la tutela della collettività, e ringrazia i Nas di Pescara per la proficua collaborazione. In futuro, forme di controllo congiunto verranno ribadite anche in altri settori, in modo tale da poter ampliare l’efficacia delle verifiche ispettive, e al tempo stesso evitare duplicazioni di controlli da parte di organi dello Stato in materie affini».