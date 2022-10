Ortona, casa in fiamme: salvata un'anziana di 93 anni

Divampa un incendio in pieno centro: salva l'anziana proprietaria che era in casa da sola. Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Ortona che hanno impedito che l'incendio potesse avere conseguenze ben più serie. Tanto spavento e momenti di panico, ieri mattina, in centro per via di un incendio divampato in un'abitazione di lungo Corso Vittorio Emanuele, all'altezza del civico 92, nel tratto quindi che è vicino a piazza della Repubblica cuore pulsante della città, in pieno centro storico, dove all'interno c'era una persona anziana che vive da sola. I fatti sono successi, presumibilmente, intorno alle 10 di ieri mattina e hanno scombussolato la mattinata che scorreva lenta e tranquilla con gli ortonesi dediti al passeggio lungo l'isola pedonale e allo shopping nei tanti negozi del centro. Dalla ricostruzione fatta dai vigili del fuoco la donna di 93 anni vive da sola in un appartamento posto al quarto piano di un edificio che si affaccia proprio lungo il salotto buono della città.

La donna, fortunatamente, è stata messa subito in salvo dai vigili del fuoco che, facendo irruzione in casa, l'hanno ritrovata all'interno della propria camera da letto, con la porta chiusa. L'anziana donna fortunatamente è stata visitata dai sanitari che hanno riscontrato le sue buone condizioni di salute tanto che non è stato necessario il suo ricovero in ospedale. Secondo le prime informazioni l'incendio si sarebbe sviluppato nel locale cucina presumibilmente a causa della lavastoviglie e per cause di natura elettrica. Sembrerebbe che la casa si sia anche allagata per via del guasto all'elettrodomestico tanto che testimoni hanno cercato aiuto nei negozi vicini per reperire stracci e altro materiale utile a fronteggiare l'emergenza.

Ipotesi più probabile, che spiegherebbe quanto accaduto, resta quindi quella del corto circuito. Il fumo ha danneggiato la stanza e il resto degli arredi. Ad un controllo più approfondito i vigili del fuoco non hanno invece riscontato conseguenze significative per la struttura dell'abitazione che non è stata intaccata dal rogo e quindi ha conservato intatta l'abitabilità. Fortuna ha voluto che il corto circuito avvenisse in pieno giorno consentendo alla macchina dei soccorsi di agire in tutta velocità ed efficienza. Discorso diverso sarebbe stato, probabilmente, se l'incendio fosse avvenuto di notte. Per l anziana, quindi, c'è stato solo un grande spavento e il ricordo di una brutta mattinata.