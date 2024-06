Lunedì 10 Giugno 2024, 06:55

SCANNO I nuclei cinofili antiveleno del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, stanno perlustrando la zona dove è stata rinvenuta la carcassa di un esemplare di orso bruno marsicano, alla ricerca di eventuali esche avvelenate. Stiamo parlando della località “Montagna Spaccata”, situata nell’area contigua del Parco, all’interno della Foresta Demaniale Regionale Chiarano-Sparvera. Questa porzione di territorio, è stata assegnata al Parco qualche anno fa dalla Giunta regionale, con un finanziamento volto a garantire la migliore gestione dei beni. L’attività dei guardiaparco rientra nel protocollo operativo di investigazioni, che si attiva quando si presenta la morte di un animale protetto. In questo caso, la carcassa del plantigrado maschio, di circa 10 anni, trovata nelle vicinanze di un’area da pic-nic, tra i Comuni di Scanno e Rocca Pia, da una prima ispezione, non presentava fori da arma da fuoco. Secondo l’ente Pnalm, alcuni buchi simmetrici, fanno pensare più a una competizione fra orsi, nel periodo degli amori. Tale elemento, sarebbe suffragato anche dalla presenza di ciuffi di pelo nelle immediate vicinanze. I reperti, sono stati inviati all’ Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) per l’analisi genetica, che valuterà se appartengono allo stesso individuo o a un suo siImile.

Qualora ci fosse stata una lotta per una femmina di orso, anche l’avversario potrebbe essere rimasto ferito. In caso di decesso per altre cause, i fori simmetrici potrebbero essere stati causati dai necrofagi, come i corvi imperiali, notoriamente i primi a nutrirsi di animali morti, seguiti da volpi e lupi. Il decesso dell’animale simbolo dell’Abruzzo, sarebbe avvenuto massimo nelle ventiquattro ore precedenti al ritrovamento, poichè il globo oculare, non risultava ancora afflosciato. Nella parte destra dell’orecchio, una perdita di sangue. «Non si esclude nessuna ipotesi- commenta Sammarone- e per questo, è necessario aspettare gli esami che saranno svolti lunedì mattina».

A fare la scoperta, è stato Sabatino Ferrara, un imprenditore di 54 anni residente a Rivisondoli, durante un'escursione in montagna. Ferrara ha informato le autorità competenti, portando sul posto una pattuglia del Nucleo carabinieri forestali di Sulmona, insieme al direttore del Parco, Luciano Sammarone, Servizio sorveglianza, veterinario e tecnici della Riserva Monte Genzana Alto Gizio. Come da procedura in questi casi, la carcassa dell'orso è stata sequestrata e condotta nell'ambulatorio veterinario del Pnalm a Pescasseroli. Oggi sarà trasferita all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dove verrà sottoposta ad esami necroscopici, che accerteranno la causa esatta del decesso.