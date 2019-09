Orso marsicano nel sito della centrale del gas: allarme degli ambientalisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un Orso bruno marsicano a Case pente di Sulmona, sito scelto, benché in zona sismica 1 (massimo rischio della scala), per la realizzazione della Centrale di compressione del gasdotto Snam. Segnalazione verificata e validata dagli addetti ai lavori e confermata da una comunicazione arrivata al Focal point della Rete di monitoraggio dell'orso bruno marsicano dai Carabinieri forestali».Lo sottolineano Wwf e Legambiente secondo cui «l'osservazione non fa che confermare quanto da tempo le associazioni ambientaliste e le amministrazioni comunali affermano rispetto alle evidenti criticità del progetto Snam e ribadisce l'assurdità della realizzazione di tale opera in un'area di indubbio pregio naturalistico».«Se mai ce ne fosse stato bisogno, la segnalazione della presenza dell'Orso a Case Pente non fa che confermare l'importanza dell'area come corridoio di espansione di questa specie - continuano Wwf e Legambiente - la cui sopravvivenza è legata proprio alla possibilità di aumentare il proprio areale al di fuori della core area, la zona cioè dove la presenza è accertata e confermata da tempo, come quella del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e dintorni».