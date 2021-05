Abruzzo, caccia all'orso nel centro di Celano per scattare foto. L'animale fugge terrorizzato

Per la prima volta un orso confidente, cioè abituato all'uomo, non si accontenta di fare la sua comparsa in borghi e paesini appenninici, ma si addentra in un centro urbano di una certa importanza come Celano, in Abruzzo.

L'avvistamento sabato sera. A "passeggio", lungo le vie avvolte dal buio, un orso piuttosto giovane.

In paese si è subito diffusa la notizia e in molti hanno iniziato ad inseguire l'animale (comportamento assolutamente vietato) per filmarlo e scattare foto. L'orso, braccato e impaurito, si è subito dileguato in campagna.

