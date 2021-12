Orso goloso di miele devasta 35 arnie: 14mila euro di danni per l'apicoltore

Orso goloso distrugge 35 arnie poi va via, provocando per l'apicoltore ingenti danni: 400 euro circa per ogni arnia. È accaduto nella notte di ieri l'altro in località Dommazzano, nel Comune di Barete, al confine con Cagnano Amiterno. Dalle tracce rinvenute sul posto dai carabinieri forestali si tratta di un plantigrado grosso, che non ha nulla a che vedere con l'altra visita sempre a Marana di Montereale nell'estate scorsa.

A scoprire l'irruzione dell'orso, probabilmente proveniente dalla zona Parco della Valle del Chiarino, lo stesso proprietario delle arnie, V.P., che non ha potuto fare nulla se non salvare il salvabile. L'orso ha distrutto 35 arnie, per un totale di 14 mila euro di danno sul quale il proprietario tenterà di avanzare alla Regione richiesta di rimborso. Sul posto è intervenuto dopo poco tempo anche il servizio sanitario della Asl dell'Aquila mentre si attende l'arrivo per questa mattina del personale dello stesso Parco.