Vede un orso in giardino: donna fugge, cade e si rompe una spalla

Quando si è ritrovata l’orso nel giardino di casa, non ha retto allo spavento e per istinto si è precipitata all’interno della sua abitazione. In quei momenti concitati, però, in preda alla paura, è caduta all’indietro, procurandosi una sospetta frattura alla spalla destra. L’episodio si è verificato l’altro giorno in un’abitazione privata di Pettorano sul Gizio.

Tutto è accaduto in pochi minuti quando una donna di cinquant’anni, che era uscita in giardino per recuperare un’erba che la serviva per cucinare, ha visto a pochi metri da lei il plantigrado: un faccia a faccia sicuramente sorprendente che ha agitato la donna che, però, ha avuto la prontezza e la lucidità di decidere di rientrare a casa proprio per evitare che l’animale potesse avere una reazione violenta.

Nel tragitto, però, la 50enne è scivolata riportando la sospetta frattura della spalla.

Per questa ragione, quando l’orso è andato via, la donna si è recata all’ospedale di Sulmona dove ha effettuato in necessari controlli. L’episodio sarà segnalato agli organi competenti per capire quale sia l’orso che si è spinto all’interno dell’abitazione privata e anche per valutare, da parte della donna, una possibile richiesta di risarcimento.