Castel di Sangro, orso filmato all'interno di una galleria

CASTEL D SANGRO - Esemplare di Orso bruno marsicano percorre la galleria “Fiore”, sulla SS 17, lungo il tratto Roccaraso- Castel di Sangro. A riprendere la scena, Alessadro Spica, originario di Pescocostanzo, titolare di una impresa di manutenzione condomini e aree verdi.



Erano circa le ore 21 e 30, quando Alessandro Spica, a bordo della propria autovettura, insieme alla sua famiglia, stava raggiungendo l’ abitazione di Castel di Sangro. All’improvviso, con grande stupore, si è imbattuto in un grosso orso che correva sulla stessa direzione, ma contromano, all’interno del tunnel.

Percependo il pericolo per l’animale ha contattato immediatamente le Forze dell’Ordine, affinché intervenissero per salvaguardare l’incolumità del plantigrado e degli utenti in transito.

Ultimo aggiornamento: 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA