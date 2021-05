Torna l'orso Juan Carrito: scavalca la recinzione e si aggira per Paterno

Dalla piana del Fucino l’ orso si è spostato addirittura a Paterno in località Pietragrossa, un’area densamente abitata in provincia dell'Aquila. Non è escluso che sia lo stesso che l’altra mattina è stato ripreso da un agricoltore che attraversava i campi pieni di ortaggi. Ieri mattina è stato fotografato all’interno di una boscaglia nei pressi di Paterno. E’ scattato l’allarme e i carabinieri forestali hanno individuato l’ orso, un grosso esemplare maschio, e quindi è stato escluso che si trattasse di Amarena, ma potrebbe essere il figlio Juan Carrito, visto mentre si avvicinava alla Pineta. I militari lo hanno allontanato per evitare che si avvicinasse al centro abitato.

L’avvistamento è avvenuto all’alba come era accaduto per quello che attraversava le piantagioni del Fucino. L’orso ha anche scavalcato una rete di recinzione. Il timore è che proprio lì intorno si possa aggirare un esemplare femmina. Nei pressi però ci sono anche alcuni pollai e quindi non è escluso che possa essere stato richiamato da quella carne che come si sa è particolarmente ghiotto.

