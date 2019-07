Orso marsicano a spasso per Anversa degli Abruzzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANVERSA DEGLI ABRUZZI - Ad Anversa degli Abruzzi un orso marsicano è arrivato alle porte del paese. È stato visto aggirarsi di giorno nella parte vecchia che conduce alla riserva naturale Gole del Sagittario, vicino a una casa ha rovesciato alcune arnie; di notte nella zona della galleria della variante alla strada 479. Poi lungo la strada che porta verso Scanno (L'Aquila), l'animale ha imboccato la galleria uscendo dal lato opposto sulla strada verso Cocullo (L'Aquila). Mentre attraversava la galleria è stato inseguito da un'auto per un tratto e filmato. Un'azione che gli esperti sconsigliano vivamente. «Nei prossimi giorni convocheremo un incontro con i cittadini per informare sul comportamento da tenere - annuncia il sindaco di Anversa degli Abruzzi Gianni di Cesare, ricordando anche ad agricoltori e allevatori di dotarsi di recinzioni elettrificate per prevenire danni gravi a colture e bestiame - Non va inseguito né va presa confidenza perché le reazioni potrebbero essere pericolose».