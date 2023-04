Orsa Jj4, avvocato abruzzese diffida la Provincia di Trento: «No all'abbattimento»

Soppressione dell'orsa Jj4, responsabile dell'uccisione del giovane runner Andrea Papi. L'avvocato abruzzese, Cinzia Simonetti, patrocinante in Cassazione, diffida la Provincia autonoma di Trento, nella persona del presidente Maurizio Fugatti, dal porre in essere eventuali condotte lesive all'orsa, qualora il Tar dovesse annullare la sospensione dell'ordinanza, che prevedeva l'abbattimento del plantigrado.

«A seguito del decesso- si legge nella nota dell'avvocato- veniva emessa un'ordinanza deliberata dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, avente a oggetto l'abbattimento dell'animale in questione. L'orso Jj4, risulta essere specie protetta tutelata dallo Stato». Il Tar del Trentino Alto Adige ha sospeso l'ordinanza a cui fa riferimento il legale, dopo il ricorso della Lega anti vivisezione. La sospensiva resterà in vigore fino all'11 maggio, data dell'udienza, dove si deciderà sulle sorti del provvedimento impugnato.

«Qualora il Tar dovesse annullare l'ordinanza- continua Simonetti- l'orso, nel rispetto dei termini che saranno prescritti, dovrà essere messo in sicurezza, senza che vi siano poste in essere condotte, volte all'eliminazione fisica dello stesso. Nel caso di inottemperanza da parte dell'ente provinciale, mi vedrò costretta a sporgere una formale denuncia querela, per le eventuali ipotesi di reato configurabili». L'orsa JJ4, da lunedì notte, dopo la cattura, si trova nell'area faunistica del Casteller. Il servizio foreste della Provincia di Trento, riferisce che è in buone condizioni di salute, non ha contatti con l'altro esemplare presente nella struttura, M49, e si trova in sicurezza, grazie alle lastre anti arrampicata applicate sul recinto.