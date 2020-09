Atletica giovani: risultati di prestigio ai Tricolori Allievi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tante soddisfazioni perai campionati italiani Allievi, che si sono svolti aConquistatedue ori e due argenti, e sono stati due i piazzamenti da finale, cioè entro i primi otto posti. La copertina spetta a, che nella gara di salto in lungo si è superato con una prestazione clamorosa. Ha vinto con la misura di 7,26 metri (vento + 1,1 m/s), personale migliorato di ben 21 centimetri, che è anche record regionale di categoria, che abbatte il 7,18 del teramanodel 2017. L’atleta pescarese non partiva con i favori del pronostico e, addirittura, in qualificazione aveva rischiato di rimanere fuori per due nulli inziali, complice una settimana difficile per problemi al piede di stacco. Nella finale del giorno dopo, che coincideva con il suo compleanno, ha saputo trovare l’ispirazione agonistica giusta per piazzare la misura vincente al quarto turno di salti in una gara molto combattuta: i primi quattro oltre i 7 metri, con il secondo classificato, Leonardo Pini (Cremona Sportiva Atletica) a 7,23. L’altro oro a sorpresa arriva dal disco maschile (Kg 1,5), conche ha saputo sfruttare l’ottima condizione per incrementare il proprio personale di quasi 7 metri e portarlo a 50,08 metri.L'allenatore di Case,, rimarca l'aspetto legato alla personalità: «Gran carattere di entrambe le nostre medaglie d'oro, atleti giovani ma che hanno dimostrato già ottima personalità. Unita al talento, c'è da pensare a un futuro importante per loro».Nel salto triplosi è classificata seconda con 12 metri, e primato personale migliorato di 33 centimetri. Una sequenza di salti ottima, cinque dei quali oltre il precedente personale. Gara vinta da Francesca Orsatti (CUS Parma) con 12,44.Al pari degli altri tre risultati, un’altra clamorosa sorpresa è stato il secondo posto diel getto del peso (Kg 5) con la misura di 16,38 metri.Un progresso personale di 1 metro e 23 centimetri per l’atleta avezzanese, superato solo dall’inarrivabile Emmanuel Musumary (Cento Torri Pavia) con 17,61 metri.Sugli 800si è piazzata quarta con 2’13”91, dopo aver provato a inserirsi per la vittoria, conquistata invece da Flavia Bianchi (Roma Acquacetosa) con 2’11”71. Molto positivo il sesto posto disui 400 ostacoli con 1’06”52, ma con primato personale di 1’06”04 in qualificazione. Grosso miglioramento anche per, rimasto fuori dalla finale degli 800, 14° tempo in qualificazione, ma con il crono di 1’57”51 e un progresso di 2 secondi rispetto al proprio personale.Si segnalano, inoltre, il decimo posto nel salto in lungo dicon 5,16 (5,31 in qualificazione vento + 1,6 m/s), il 12° dinell’alto con 1,54, in qualificazione 1,57.Decathlon: 17° Daniele Silvestri (Serafini Sulmona) 4.996. Giavellotto (grammi 700): 26° Filippo Odoardi (Runners Chieti) 47,81. Martello (Kg 5): 14° Niccolò Martini (Atletica Gran Sasso) 50,53, 17° Mattia D’Antonio (Atletica Gran Sasso) 48,51, 21° Mirco De Paolis (Unione Atletica Abruzzo) 45,99. 4 x 100: 9^ Unione Atletica Abruzzo (Scannella, Ghianni M., Pinesich, Piangerelli) 45”11.Martello (Kg 3): 27^ Martina Nardis (Atletica L’Aquila) 38,61. Giavellotto (grammi 500): 16^ Sara Scuderi (Serafini Sulmona) 34,06. 400 ostacoli: 20^ Ludovica Mambella (Aterno Pescara) 1’08”26. 200: 18^ Benedetta Mambella (Aterno Pescara) 25”96. 100 ostacoli: 31^ Sofia Camerano (Aterno Pescara) 15”83. 100: 33^ Ilaria Barnabei (Atletica Gran Sasso) 12”93.