, il presidente Marsilio: le incertezze del Governo e le fughe di notizie provocano esodo biblico. Ordinanza regionale impone quarantena obbligatoria.«La genesi del Dpcm firmato solo oggi e peraltro non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi non ancora nemmeno in vigore, sta provocando un vero e proprio esodo “biblico” dalle regioni e dalle provincie elencate all’articolo 1.Dalle 3 di questa mattina i volontari stanno facendo questa opera preziosa di informazione e sensibilizzazione», dice il presidente della Regione Abruzzo,, in auto isolamento dopo aver avuto recenti contatti con Nicola Zingaretti, positivo al Coronavirus.«Ma la lettura del Dpcm oggi pubblicato sul sito del Governo mostra che non esiste alcun divieto di spostamento dalla Lombardia e dalle province elencate all’articolo 1, ma solo un invito a ‘evitare’ gli spostamenti non necessari, prevedendo infine un esplicito diritto a recarsi presso la propria “abitazione, domicilio e residenza”. Un testo simile, per di più diramato in bozza con ore e ore di anticipo, non poteva non provocare le conseguenze che si stanno avendo., e per questa ragione ho dato disposizione agli uffici di predisporre un’ordinanza, che a causa del mio momentaneo impedimento reca la firma del vice presidente della giunta Emanuele Imprudente, che impone la quarantena a tutti quanti rientrano in Abruzzo dalle zone elencate all’articolo 1.: per questo, rivolgo un appello accorato a tutti perché adottino misure di cautela e comportamenti rispettosi di se stessi e del prossimo.».