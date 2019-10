Scatta l'operazione antimafia, perquisizioni e arresti. Coinvolto anche l'Abruzzo

È in corso dalle prime luci dell'alba anche in Abruzzo una vasta operazione antimafia della Polizia nei confronti di esponenti al vertice dei clan Parisi e Palermiti indagati per omicidio, estorsione, rapina, detenzione, porto illegale di armi e stupefacenti. Decine di arresti e perquisizioni, su ordine dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, sono in corso in Puglia, Lazio, Abruzzo, ed Emilia Romagna, da parte degli uomini della Squadra Mobile con la collaborazione dei Reparti Prevenzione Crimine della Puglia, delle unità cinofile e col supporto aereo del

Reparto Volo della Polizia di Stato. I dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che

si svolgerà alle ore 09.30 nella sede della Procura della Repubblica di Bari. © RIPRODUZIONE RISERVATA