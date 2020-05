Gli operatori culturali abruzzesi si uniscono: ecco le proposte di “Ecua”

Ultimo aggiornamento: 13:40

«Visto il perdurare dellae data la relativa impossibilità di poter elargire finanziamenti e contributi per varie iniziative culturali, preso atto inoltre di un’apertura in tal senso da parte dell’assessore regionale alla cultura, la richiesta che desideriamo aè tesa a dirottare gli stessi fondi a sostegno sussidiario dei vari enti autonomi che qui rappresentiamo».L’attore e regista abruzzesinsieme ad altri operatori dello spettacolo, decidono di unire le loro forze per il raggiungimento di un obiettivo comune e per dare un peso maggiore al loro grido di aiuto nei confronti delle istituzioni locali, così nasce in maniera spontanea, una federazione costituita da diversi operatori culturali, con le medesime difficoltà, scaturite dal lungo confinamento per il: si chiama Ecua -, la cui creazione «è finalizzata alla strutturazione di un’azione comune al fine di richiedere sostegno alle amministrazioni locali in difesa di tutti quegli enti culturali (associazioni, fondazioni, cooperative, società, ditte individuali) che non godono già di sovvenzioni regionali e/o governative (poiché per essi le forme di tutela risultano già in essere) ma che agendo in, vivono un momento di così estrema difficoltà che nella stragrande maggioranza dei casi, vede a rischio la sopravvivenza delle strutture stesse».I numerosie organi d’informazione dei giorni passati, stanno sprigionando i primi esiti positivi, infatti è stata divulgata la notizia su Facebook damembro del gruppo Ecua, di un incontro avvenuto nei giorni scorsi proprio con l’assessore ai Beni e attività culturali e di spettacolo, Febbo, «ha accolto la dichiarazione del nostro stato di emergenza- prosegue Sacerdote - e il report di dati che gli abbiamo fornito in carta stampata. Ha compreso che una larga, quasi totale percentuale di noi, oltre alsubito è rimasta esclusa anche dai contributi emergenziali proposti dal ministro Franceschini per il settore, inoltre ha accettato in prima istanza entrambe le nostre richieste di sostegno emergenziale e di contributo alla progettualità 2020/2021. L’assessore ha perciò richiesto comeper sopperire alle perdite subite da noi tutti in questi mesi di fermo. Chiede che questa proposta a tutela delle associazioni, società, cooperative e lavoratori individuali della nostra categoria, gli venga presentata in tempi brevi. In seguito, ha dichiarato, si potrà passare ad affrontare e approfondire le nostre ulteriori richieste in co-progettazione condivisa con l’istituzione regionale».