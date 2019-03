Operaio risucchiato dal tornio in fabbrica, lo salva il collega: lesioni non gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce all’interno di un tornio, la paura non gli fa schiacciare il tasto che fa scattare il sistema di protezione, ci pensa un collega di lavoro che non lo salva comunque dalle lesioni. Poteva avere conseguenze più gravi l’infortunio avvenuto ieri mattina all’interno di un sito industriale che si trova nel Nucleo industriale di Paganica (L'Aquila). G.F. di 53 anni di Paganica, per motivi che sono ancora al vaglio degli ispettori della Asl, mentre stava lavorando con un tornio, è stato inghiottito in parte della stesso macchinario. Un lembo di camicia oppure di altro indumento è finito all’interno dell’attrezzo che messo in modo ha tirato verso di se l’operaio che ha riportato delle lesioni soprattutto all’avambraccio guaribili in una trentina di giorni.Sembra che nelle concitate fasi da parte del ferito di sganciarci dal macchinario e forse anche complice la paura, lo stesso non è riuscito a far scattare il fungo rosso che blocca immediatamente il tornio. E’ stato un collega che gli era in quel momento al fianco a premere il dispositivo di allarme. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118. L’uomo è stato ricoverato nel reparto Ortopedia. Dopo poco sul posto sono arrivati gli ispettori della Asl che non hanno trovato nessuna irregolarità.