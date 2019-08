Incidenti sul lavoro, operaio precipita nel cantiere: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sui lavori post sisma dell’Oratorio salesiano di Don Bosco dell'Aquila, ancora guai giudiziari. Sembra non trovare pace il cantiere della ristrutturazione da 28 milioni e mezzo di euro, molto atteso per il valore che l’area Salesiana dal 1935 ha rivestito per intere generazioni di ragazzi. Ieri mattina personale dell’ispettorato della Asl, dopo le indicazioni ricevute dal personale sanitario dell’ospedale, ha provveduto a sequestrare una porzione di uno dei tre fabbricati dell’Oratorio e a sospendere per alcuni giorni i lavori in tutto il cantiere, a causa di un grave infortunio. Un operaio romeno di 48 anni è caduto nel vuoto da un’altezza di circa cinque metri, riportando una serie di gravi traumi e fratture, tra costole, gabbia toracica e spina dorsale.Sembra che l’operaio nel tentativo di raccogliere una prugna da un albero si sia sporto quel tanto da appoggiarsi al parapetto che non ha retto al proprio peso. I primi a soccorrere il ferito sono stati i colleghi di lavoro i quali intuendo la difficoltà dell’operaio a respirare hanno avvertito il personale medico del 118. Arrivato al Pronto Soccorso l’operaio è stato giudicato molto grave tanto da indurre i medici al trasferimento all’ospedale di Teramo specializzato nel trattamento di tali infortuni.