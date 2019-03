Operaio muore schiacciato all'interno di un container-magazzino

Un operaio kosovaro di 60 anni che lavora presso un cantiere navale di Ortona è morto poco prima delle 14 schiacciato da una scaffalatura metallica che, per cause ancora in fase di

accertamento, lo ha travolto. L'incidente si è verificato all'interno di un container adibito a magazzino che si trova dentro il cantiere navale. A dare l'allarme è stato un collega di lavoro dell'uomo ma quando sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco e il 118, e le scaffalature sono state rimosse, per l'operaio kosovaro non c'era più nulla da fare. Gli accertamenti sulle cause e per ricostruire l'esatta dinamica a dell'incidente sono stati delegati dalla Procura della Repubblica di Chieti alla Guardia Costiera di Ortona e all'Asl. © RIPRODUZIONE RISERVATA