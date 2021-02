Sconvolgente tragedia sul lavoro a Paglieta. Un operaio è rimasto sepolto da un ammasso di terra mentre si era calato all’interno di uno scavo realizzato per una fognatura. Vittima della disgrazia il romeno Ovidiu Marius Florean Marginean, di 57 anni, da molto tempo residente a Paglieta, dipendente della ditta DPHI srl Costruzioni con sede a Paglieta. L’incidente è avvenuto attorno alle 17, in contrada Turaglie. La vittima, dopo aver realizzato uno scavo della larghezza di circa 60 centimetri e profondo 2 metri necessario per il passaggio della rete fognaria destinata ad una nuova abitazione, si è calato all’interno della traccia per sistemare una tubazione; improvvisamente una parete dello scavo si è staccata e lo ha schiacciato contro l’altra parete a seguito dello spostamento dell’enorme ammasso di terreno. Il terriccio infatti non gli è andato addosso, ma lo ha difatti pressato. I soccorsi sono scattati all’istante, cercando in tutti i modi di togliere il pesante fardello di terra addosso all’ operaio; purtroppo il decesso è stato immediato.

