È caduto da un’altezza di circa cinque metri mentre stava caricando un’autocisterna con i sacchi di semola. Antonio Carafa, 52 anni, residente in contrada Villa San Vincenzo di Guardiagrele, è la vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nella serata di ieri a Guardiagrele, in località Sette Dolori, nell’azienda Maiella Market, che si trova nell’area dell’ex Molino Alimonti e che si occupa di commercio di farine, lieviti e prodotti alimentari.

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno fatto altro che constatare il decesso. Carafa era molto sul colpo nel duro impatto al suolo. L’operaio, conosciuto da tutti come Antonino, è morto sul colpo. Il sostituto procuratore Giuseppe Falasca aprirà un'inchiesta per omicidio colposo come è la prassi i questi casi. Poi starà alle forze dell'ordine chiarire le dinamiche dell'incidente. Il 52enne era noto perchè da giovane ha giocato a calcio in Terza categoria nella squadra del San Vincenzo, mentre faceva parte anche del comitato feste. Antonio lascia la moglie Eleonora e i figli Giuseppe ed Erika. Sul suo profilo facebook tanti i messaggi per lui questa mattina, tra cui Francesca: «Non ci sono parole... Solo infinita tristezza. Ciao Antonino».

