Operaio 51enne giuliese si toglie la vita impiccandosi in camera

Tragedia questa mattina poco prima della 7, in via Pellicciari, alla periferia di Giulianova Paese ( Teramo). Un 51enne del posto, M.D.P., dipendente della Frigomeccanica, si è tolto la vita impiccandosi alla finestra della sua camera da letto. È stato il padre a scoprire il cadavere e quando sul posto sono arrivati i soccorsi non c'è stato nulla da fare. Il medico del 118 ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il magistrato di turno ha disposto il nulla osta per la restituzione della salma. © RIPRODUZIONE RISERVATA