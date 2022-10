ONDINA VALLA/2 Il periodo all’Aquila

L'AQUILA Assomma un “palmares” di primissimo ordine in campo femminile e non solo, Ondina Valla, quando approda in un Abruzzo lentamente risollevatosi dalla tregenda bellica nel 1948, precisamente, tra Pescara, Lanciano, Chieti, seguendo l’avventura professionale del marito.

In digressione di vita privata, Ondina, si era unita in matrimonio nel 1943, per dispensa dell’Arcivescovo di Bologna Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano, col dottor Guglielmo De Lucchi; costui, patavino, ex sportivo del Gruppo universitario fascista, era un brillante ortopedico al felsineo “Istituto Rizzoli”, e, l’atleta di punta dello sport italiano, in cerca di un aiuto per tornare in lizza, intrattenne un’amicizia sfociante in relazione ”fatale”; il viaggio nuziale diretto a Verona, dove De Lucchi aveva ottenuto un posto da primario ospedaliero, ebbe un contrordine non trovando poi il medico l’occupazione promessogli, allora, sotto i bombardamenti Alleati, la giovane coppia di sposi, dalla città scaligera ripiegava a Desola di Mantova, presso la dimora della sempiterna collega-rivale-concittadina di Ondina, Claudia Testoni, un’accoglienza tutt’altro che inusitata… .

Valla, in Abruzzo, riprese e chiuse la carriera di atleta multiforme, pur avendo a che fare con problemi fisici, al punto da vincere regionalmente nel lancio del peso nel 1952, per molto tempo ineguagliato, inevitabilmente, la bolognese, visitò L’Aquila, da tempo fra le capitali agonistiche del Paese, per polifunzionalità dello stadio monumentale “XXVIII Ottobre” (ispirato a quello felsineo) ed imprese in discipline individuali e di squadra: si pensi al tricolore di atletica leggera, in specialità dei 1.500 piani, di Baglioni a Fiume nel 1924, all’A.S. L’Aquila in serie B nel 1933-34; soprattutto, un movimento di praticanti e vasto numericamente, al di là degli aspetti di avanzamento di “status” sociale, che fare il rugby o la pallacanestro, piuttosto che il ciclismo, poteva significare, in quegli anni autarchici e di una seconda guerra mondiale, dal carico tremendo di patimenti per la gente aquilana, che assistette al sacrificio patriottico dei “9 Martiri” il 23 settembre 1943, i bombardamenti Alleati dell’8 dicembre ’43 sulla stazione ferroviaria, “Zecca” di Stato gli obiettivi sensibili degli occupanti germanici.

La coppia Valla-De Lucchi, giunse nel capoluogo abruzzese, forse, perché Ondina aveva avuto modo di saggiarne il generale grado di benessere sociale che la città poteva offrire, e, certamente, il suo consorte medico era consapevole dell’avanguardistico sistema ospitaliero aquilano che vantava il nosocomio “San Salvatore” (vi figurò, il felsineo radiologo Matteo Rusconi il portiere dell’AS Aquila 1931, vieppiù, consigliando al suo club l’adozione definitiva dei colori rossoblù del F.C. Bologna) e strutture rivolte ad un turismo sanitario; De Lucchi, quindi, trovò giusto di fondare e allestire una clinica privata per recupero di traumatologie sportive ed elioterapie, “Villa Fiorita”, alla periferia del sobborgo comunale di Pettino, alla zona della vecchia chiesa fra le vie Antica Arischia e Della Rocchetta; sotto il Gran Sasso, si configurava una struttura di valore assoluto nel centro Italia e che vide la Valla assumere funzioni direttive (il plesso specialistico è stato demolito nel post sisma aquilano del 6 aprile 2009).

Logico che i gerenti lo sport cittadino, una volta la Valla in una L’Aquila, effettivamente, sportivamente legata e viceversa a Bologna, non si facessero sfuggire, la possibilità di carpire i servigi di un’atleta di prestigio mondiale, per dare ulteriore spessore d’immagine all’opzione agonistica del più generale progetto del Grande Comune, vieppiù, per conferire smalto alle attività locali della disciplina regina per antonomasia.

Nell’atletica leggera aquilana, i risultati, restavano soddisfacenti per effetto dell’”onda lunga” delle prestazioni di altro ostacolista ai Giochi di Berlino (per inciso, fra i vincenti dell’undici azzurro al torneo calcistico di quell’Olimpiade e capocannoniere ancora oggi della rassegna, l’Annibale Frossi, che lasciò il rossoblù aquilano nell’estate di quell’anno, per l’A.S. Ambrosiana-Inter), quell’Emilio Mori, pistoiese e guffista, che insieme al milanese Arrigo Leoni, venne per rafforzare la locale leva di settore, sulla pista a carboncino nello stadio comunale inaugurato nel 1933, dei Baglioni, Passacantando, Tiboni, Properzi, e, il velocismo femminile delle Giovanna Cellammare (una delle prime istruttrici federali della penisola), Laglia, Agnelli, Ferri; meno vigore aveva l’atletica pesante, sebbene, qui, la stessa affermazione della Valla potesse fare da pungolo.

In un’epoca in cui gli spazi ed opportunità nella società, tutt’altro che dischiudentesi per l’elemento femminile (con buona pace di certi “benpensantismi…”), solo alle Olimpiadi di Londra 1948 (di cui un tedoforo fu il velocista aquilano di adozione Giacomo Taccia), le donne poterono cimentarsi in tutte le specialità, ma, l’esempio di Ondina, fu pregnante per un certo emancipazionismo del cosiddetto gentil sesso, ovvero, per l’incrementazione locale delle sportive.

Ritiratasi dalla scena agonistica, la Valla, intese assecondare l’attività imprenditoriale nella sanità privata, del suo consorte, che però chiuderà i battenti nel 1966, mai mancando di svolgere un ruolo dirigente, nel promozionamento sociale dello sport nel capoluogo abruzzese.

Fu membro del Panathlon aquilano, assieme ai nomi che avevano riassunto lo sport di mezzo secolo alle falde del Gran Sasso, quali Fattori, Carlei, Mori, Mancini, Bruno, Capranica, in grado di realizzare virtuose sinergie col canale politico, affinché il capoluogo abruzzese, divenisse un ridotto di avanguardia, per le Olimpiadi di Roma nel 1960, un traguardo quello a cinque cerchi, importante socialmente per L’Aquila, e, tale, da valorizzare come punto di aggregazione, il ristrutturato stadio ex “XXVIII Ottobre”, nonché da far riscattare sul fronte della politica sportiva regionale, la perdita delle sede abruzzese della Federazione d’atletica leggere, andata a fine anni ‘40, in quel di Sulmona e poi alla Pescara, avente le corsie in ”tartan”, all’“Adriatico”.

Il fatto è che per avere la seconda donna italiana nella regina degli sport, sul più alto podio olimpico, bisogna aspettare i boicottati dagli USA, Giochi di Mosca nel 1980, qui, la già detentrice del record mondiale nel 1978, di salto in alto a 2,01, Sara Simeoni, da Rivoli Veronese (terra “combattiva” e famosa per la battaglia napoleonica del 1797), riesce nell’impresa, e, inevitabilmente, trasalirono un parallelismo con la leggenda di Ondina.

C’è stato un incontro memorabile, ad occasionarlo ”La Gazzetta dello Sport”, fra la Valla e la Simeoni, l’una e l’altra, nella ”Hall of Fame” di disciplina, del resto, in tempi diversi primatisti di specialità ed insignite di massime onorificenze della stessa Repubblica italiana, proprio, all’atto del trionfo olimpico della altera scaligera, allenata dal marito Erminio Azzaro.

La campionessa veronese e donna simbolo dello sport nazionale al centenario del Coni, ha avuto modo di dare il suo apporto morale alla ricostruzione sociale e sportiva del capoluogo abruzzese post sisma del 2009, facendo da “testimonial” con campioni dello sport italico dal “signore degli anelli” il ginnasta Yuri Chechi al re del tennis Adriano Panatta, per le rassegne aquilane dei Giochi sportivi studenteschi, quindi, ha avuto modo di visitare costei, i luoghi della città ospitante la sua precorritrice atleta a cinque cerchi e che soltanto ai Giochi di Atene nel 2004, non sarà la più giovane vincitrice italiana dell’oro olimpico essendo superata dalla diciannovenne Elena Gigli del “Settebello” di pallanuoto femminile azzurro.

Facendo un grande passo indietro, Ondina Valla, suo malgrado, era stata assisa sulla stampa, perché nel 1978, vittima di un furto nella sua abitazione all’Aquila, che le tolse la medaglia d’oro conseguita all’“Olympia Stadion” berlinese.

Alla vigilia dei Giochi di Los Angeles nel 1984, grazie agli sforzi del Panathlon aquilano e del segretario Coni, l’avezzanese Mario Pescante, il presidente della Fidal, Primo Nebiolo, fece dono alla grande atleta, di una riproduzione del prestigiosissimo cimelio olimpico.

Fatto simbolico, se si pensa che la Valla, avrebbe potuto partecipare nel 1932, alla prima edizione dei Giochi in terra californiana, invece, questa “chance” di ottenere probabili allori, non le fosse stata impedita, dall’allora in voga, trasversalmente, costume maschilista, essendo, potenzialmente, la sola donna nella spedizione azzurra Oltreoceano.

Gli aquilani hanno modo di ammirare il “passo elegante” della Valla nel 1995, allorquando, funge da tedoforo all’ultimo tratto della staffetta per la fiaccola della Perdonanza Celestiniana, che dagli eremi del Morrone giunge il 28 agosto di ogni anno, per essere accesa al tripode di Palazzo Margherita d’Austria.

Alla scomparsa nell’ottobre 2006, di Ondina Valla, il riscontro localistico, insomma, parve poco all’altezza delle rassegne fotografiche e dibattiti della felsinea patria natale dell’atleta; la città che accolse simile medagliata nel 1941, pensò bastevole di dedicarle le vasche olimpiche risalenti agli anni ‘30, di viale Ovidio.

Era la riprova di una criticità nel rapporto fra sport e politica nell’Aquilano, solo per risolvere, appunto, la questione della intitolazione della piscina comunale, al gerarca locale Adelchi Serena, a fine anni ‘90. Più correttamente, in una politica di richiamo alla tradizione sportiva locale e che anzi ne valorizza gli estensori, si dovrebbe collegare il nome di Ondina Valla ad una delle strutture di atletica nel Grande comune, e, così fissare un luogo evocativo, ai giovani/e praticanti (ve ne sono ancora, fra successi e non poche difficoltà) della “disciplina regina” degli sport, avente necessità di numi tutelari, come la prima donna olimpionica d’Italia.

Oltre il piano localistico, naturalmente, resta viva la memoria nel Paese, dell’atleta “che non conosceva ostacoli”,e per onorarne la fulgida figura le sono stati dedicati, di recente, l'ex “Ostello della Gioventù” al viale delle Olimpiadi del Foro Italico in Roma, una rotonda a Venezia ed una via a Milano.

Enrico Cavalli