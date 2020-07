© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giornata lunga e difficile per la famiglia e anche per il medico legale, Ildo Polidoro, che ieri ha dovuto eseguire le autopsie sui corpi di, la coppia di settantenni di Corfinio morta domenica scorsa a seguito di una furibonda lite conclusasi con un omicidio-suicidio. Il primo esame autoptico, eseguito in mattinata sulla salma dell’uomo a, ha confermato in sostanza che di suicidio si è trattato: direzione della lama e tipologia della ferita, fanno ritenere al medico legale che la coltellata sia stata auto inferta da Marrama su se stesso.La moglie, invece, Maria Pia Reale, sessantotto anni, si è capito dall’autopsia eseguita nel pomeriggio ad Avezzano, è stata uccisa verosimilmente con unche l’uomo deve essersi trovato sotto mano durante il litigio e che ha usato con particolare violenza, colpendo la moglie ripetutamente sulla testa e in volto. Un ferocia che non ha lasciato scampo all’, già morta quando domenica mattina il figlio, rientrando a casa all’ora di pranzo, si è trovato quel massacro davanti agli occhi.Sembra che Marrama prima di sferrarsi la, abbia tentato di tagliarsi le vene. L’uomo era stato trasportato proprio dal figlio in ospedale a Sulmona, con la lama del coltello ancora in corpo: sottoposto ad intervento chirurgico era morto qualche ora dopo. In attesa di fissare i, intanto, il paese si è stretto intorno alla famiglia Marrama o a quel che ne resta: i due figli e la nipotina nata da poco. Una tragedia che ha sconvolto un piccolo centro di mille anime, dove tutti si conoscono e dove i problemidi Marrama, che già aveva tentato il suicidio più di una volta e che era uscito dal reparto di psichiatria del San Salvatore mercoledì scorso, erano stati forse sottovalutati.