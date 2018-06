di Gianluca Lettieri

È indagata per omicidio volontario aggravato la ragazza di 26 anni che ha partorito un feto in casa. Della stessa accusa deve rispondere il suo compagno di 33 anni. Muove i primi passi l’inchiesta coordinata dal pm Lucia Anna Campo e condotta dai carabinieri. Martedì pomeriggio il feto ben formato, ormai morto, era stato portato in ospedale dall’uomo solo a distanza di qualche ora dal ricovero della compagna. Nel fascicolo risultano indagati anche il medico e l’infermiera del 118 che hanno soccorso la ragazza, nella mattinata di martedì, all’interno del suo appartamento di Francavilla: in questo caso l’ipotesi è omicidio colposo. Negli avvisi di garanzia, notificati nelle scorse ore, sono indicati soltanto i titoli di reato, che potranno avere una evoluzione nel corso delle indagini: si tratta di un atto dovuto in vista dell’autopsia ed eventuali responsabilità sono tutte da accertare. L’esame irripetibile verrà eseguito oggi all’obitorio dell’ospedale di Chieti: la Procura ha nominato come consulenti il medico legale Cristian D’Ovidio e il neonatologo Carmine D’Incecco. Il feto è nato vivo oppure morto? È questo il primo punto da accertare. In base a una prima ispezione esterna, da confermare però con analisi più approfondite, non è da escludere che la ragazza fosse all’ottavo mese di gravidanza. TUTTI I DETTAGLI SUL MESSAGGERO IN EDICOLA

Venerd├Č 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA