Omicidio per gelosia, Feru assolto dopo un anno di carcere

Assolto con formula piena l'uomo accusato dell'omicidio di Monte Bove, Andrei Feru, 52 anni, in carcere dal 10 febbraio del 2018 con l’accusa di aver ucciso per gelosia, Iuliana Catalin Bucataru, 38 anni. La Corte d’Assisse dell’Aquila ha scagionare lo straniero con formula piena e ne ha dispostato l’immediata scarcerazione. Attualmente il 52enne si trova al carcere di Frosinone e dovrebbe lasciarlo entro oggi così come riferito dal suo legale Paolo Frani del foro di Avezzano. La donna era stata trovata agonizzante nella casa del suo assistito a Colli di Monte Bove domenica 5 novembre 2017 e due giorni dopo, morì all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Le lunghe indagini dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo ipotizzarono che la donna non era caduta dalle scale ma era stata uccisa dal connazionale della vittima per gelosia, muratore, residente a Carsoli.