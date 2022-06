Olimpiadi del disegno geometrico alla “Dante Alighieri”: ecco i vincitori

L’AQUILA Si sono svolte alcuni giorni fa, all’Istituto Comprensivo Dante Alighieri dell’Aquila, le premiazioni della prima edizione delle Olimpiadi del Disegno Geometrico, una vera e propria gara che ha visto impegnati oltre 500 alunni dell’istituto, partendo dalle classi quinte della scuola primaria fino ad arrivare alle classi terze della scuola media.

Come una vera gara c’è stato il momento dell’allenamento, con i ragazzi chiamati ad affinare le proprie capacità attraverso una serie di esercitazioni. Poi ci sono state le prime selezioni e solo i migliori hanno poi partecipato alla competizione finale. Questi compiti, rigorosamente anonimi, sono stati valutati da una giuria di esperti, e solo una volta stabilito il miglior disegno, questi elaborati sono stati associati al nome dell’autore.

L’iniziativa è nata da una idea della professoressa di Tecnologia Paola Trivelloni subito accolta dai colleghi professori Maurizio Grimaldi, Paola Passadori e Francesco Stornelli, e dalle docenti della scuola primaria. Il progetto ha ricevuto inoltre il patrocinio del Comune dell’Aquila, dell’Università degli studi dell’Aquila e della Gran Sasso Acqua Spa.

A giudicare i lavori dei ragazzi una commissione di altissimo livello composta dalla professoressa Licia Galizia, docente di Disegno e Storia dell’Arte al liceo scientifico Andrea Bafile e artista poliedrica che vanta lavori e collaborazioni di prestigio in Italia e all’estero; l’ingegner Alessandra Marono, responsabile programmazione e pianificazione presso la Gran Sasso Acqua, ex direttore dei lavori nella realizzazione dello Smart Tunnel per i sottoservizi; il professor Stefano Brusaporci, ordinario di disegno, modellazione e rappresentazione dell’Architettura, dipartimento di Ingegneria Civile, Edile - Architettura, Ambientale Università dell’Aquila; l’architetto Giuseppe Cimmino esperto in progettazione di interni, rigenerazione urbana, innovazione e cambiamento; l’ingegner Vittorio Fabrizi, dirigente del settore ricostruzione privata del comune dell’Aquila, assessore alla ricostruzione privata, alle opere pubbliche e allo sport, attualmente consulente del Commissario per la ricostruzione del terremoto del centro Italia.

Alla premiazione era presente l’assessore comunale Francesco Bignotti che ha avuto parole di grande ammirazione per l’iniziativa augurandosi un allargamento del progetto anche alle altre scuole della città. L’ingegner Vittorio Fabrizi, che ha parlato a nome dell’intera commissione, ha ringraziato la Dirigente prof.ssa Antonella Conio e i docenti della Dante Alighieri che con questa attività hanno dimostrato ancora una volta una particolare attenzione ai ragazzi che in questa scuola “vengono considerati non solo come alunni ma come figli”.

Durante la premiazione, coordinata dalla professoressa Carla Simoni, sono stati consegnati gli attestati, le medaglie e i premi ai 12 vincitori delle varie categorie. E quindi, al termine delle durissime selezioni, ecco i nomi dei ragazzi che salgono sul podio:

Classi quinte: Viola Sevi, Giulia Roselli e Marco Gallucci.

Classi prime scuola secondaria: Marco Granata, Marco Cercarelli e Giulia Tremarelli.

Classi seconde: Maria Di Domenico, Alessio Lepidi e Andrea Pilla.

Classi terze: Maria Fiamma, Benedetta Maria Colaianni e Giulio Cesare Cucchiella.