Nuvola tsunami su Pescara: diventa virale l'immagine della paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È ormai diventata virale sul web la super nuvola dall'aspetto apocalittico che incombe sul cielo di Pescara: si tratta di una nuvola "a mensola" (shelf cloud) che si forma quando si scontrano due masse d'aria molto diverse fra loro, una più fredda e secca e una più calda e umida. «È unfenomeno sicuramente impressionante e abbastanza raro, soprattutto per le sue dimensioni, ma che non è dovuto ai cambiamenti climatici», rassicura Marina Baldi, climatologa delConsiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).«Le nuvole a mensola, o shelf cloud, si formano lungo la cosiddetta linea di groppo, o squall line, che delimita l'arrivo di una super cella temporalesca di grandi dimensioni», spiega l'esperta. «Il fronte freddo, al suo arrivo, solleva violentemente le masse d'aria più calde preesistenti al suolo, le quali risalendo condensano dando vita alla shelf cloud che può protendersi in un inarcamento, la cupola più chiara che si vede nelle immagini, mentre sotto la parte più scura è quella più umida dove si sta formando il temporale».