L’Aquila, Parco del Sole: imbrattati giochi e distrutti i bagni

L’AQUILA - Bagni distrutti con il pannello di vetro che li chiude completamente divelto ma non solo, frasi offensive e disegni osceni sui giochi per i più piccoli. È accaduto di nuovo al Parco del Sole dove, ieri, in una giornata che ha fatto registrare il pienone di famiglie nell’area verde della città si registra purtroppo l’ennesimo atto di vandalismo. Nei tubi del gioco torre bestemmie e disegni fatti con i pannetalli oltre ai danni nei bagni che dovrebbero servire per i fruitori. Anche nella parte che si affaccia sulla basilica di Collemaggio, nel muro che cinge l’area dell’ex ospedale, scritte sui muri. Nell’area verde da poco restituita alla città si susseguono gli atti vandalici e la richiesta delle telecamere ( il Comune ha assicurato che saranno messe anche lì) è unanime. Nel frattempo le famiglie chiedono che almeno ci sia un custode fisso.



