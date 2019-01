L’Aquila, cambio al comando del Battaglione Alpini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Il tenente colonnello Mario Bozzi è il nuovo comandante del Battaglione Alpini L’Aquila. A lasciargli il comando della storica unità di Alpini abruzzesi il pari grado Francesco Cameli. In una cerimonia molto sobria, quasi in famiglia, si è svolto il passaggio di consegne tra i due ufficiali, entrambi della provincia di Chieti. Il tenente colonnello Francesco Cameli è stato per due anni e mezzo alla guida del Battaglione e sono state moltissime le attività svolte, sia dal punto di vista addestrativo che operativo, culminate con la presenza in Libia per la missione Ippocrate, a protezione dell’ospedale militare di Misurata. Oltre al teatro estero i militari aquilani sono stati impegnati nell’operazione Strade Sicure lavorando in concorso con le altre forze di polizia a Roma e in altri territori colpiti dal sisma del centro Italia. Il tenente colonnello Mario Bozzi proviene invece dallo Stato Maggiore dell’Esercito e conosce molto bene il tessuto sociale abruzzese, per le sue origini e perché in passato in città ha già comandato la 264esima e la 143esima compagnia. Con queste l’ufficiale ha partecipato a diverse missioni all’estero: in Afghanistan nel 2005 e nel 2008 e nei Balcani nel 2007. Con L’Aquila un legame di cuore, è stato uno dei primi Alpini a giungere sul posto dopo il terremoto del 2009 per prestare soccorso alla popolazione. Il discorso di saluto del cedente è stato carico di significati, tutti legati dal filo dell’emozione a rimarcare la grande umanità che accompagna la professionalità degli Alpini in generale che hanno saputo portare alto il nome del Battaglione. Anche il Colonnello Paolo Sandri, comandante del Nono Reggimento Alpini, ha avuto parole di stima per l’ufficiale e per chi oggi lo sostituisce ma soprattutto, andando oltre il cerimoniale, ha fatto un gesto molto bello e importante salutando la famiglia del tenente colonnello Cameli e sottolineando il ruolo delle donne, delle mogli e compagne dei militari che spesso si trovano ad essere il fulcro vero della famiglia nei periodi di assenza dei mariti permettendo loro di svolgere sempre al meglio e serenamente i vari incarichi. Un bel riconoscimento che, ancora una volta, lascia il segno a dimostrazione delle qualità che contraddistinguono i militari del Nono. Tra le autorità, oltre a quelle militari, c’era anche il Comune dell’Aquila rappresentato dal vice sindaco Guido Liris che ha voluto rivolgere un saluto agli uomini del Battaglione Alpini L’Aquila impegnati in missione in Lettonia che hanno seguito la cerimonia del cambio in collegamento con L’Aquila, rinnovando i sentimenti di stima e vicinanza del Comune al Reggimento intero.