L’Aquila, via Panella: si studiano interventi per la sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Controlli che saranno intensificati con la presenza di autovelox per controllare la velocità delle auto e utilizzo di alcuni deterrenti per ridurre anche la velocità delle macchine stesse. Il Comune, dopo l’ultimo investimento in via Panella, accelera sulle soluzioni da adottare che potrebbero essere i dissuasori anche se su viale Corrado Quarto non hanno funzionato un granché o addirittura l’installazione di telecamere. Per ora sono solo idee ma di certo l’amministrazione vuole rispondere in qualche modo alle esigenze di sicurezza che anche il papá della studentessa investita ha rilanciato su questo giornale.Di fatto il problema dell’area che va dal cimitero alla Questura è reale. La prima risposta, intanto, è che verranno estese le cosiddette “zone trenta” anche a via Panella e a via della Polveriera. Le zone in questione sono state pensate proprio per ridurre la velocità in alcune strade particolarmente trafficate e pericolose come ad esempio viale della Croce Rossa o viale Corrado Quarto mettendo a trenta chilometri orari il limite di velocità. Il caso di via Panella risollevato di recente dal Messaggero ha spinto l’assessore Carla Mannetti che era stata subito investita del problema a convocare un vero e proprio vertice in Comune il giorno 9 Novembre con la Polizia Municipale.La convocazione era stata stabilita prima dell’incidente ma l’ennesimo investimento ha fatto propendere per un’accelerazione del tutto. Le problematiche sono tante in città e i Vigili Urbani sono troppo pochi rispetto alle esigenze. Tuttavia si vuole intervenire di petto su alcune questioni. In città in merito alla pericolosità di questa arteria fondamentale, vicina alle scuole cittadine, si è aperto intanto un vivace dibattito. Le proposte dei cittadini sono controlli più frequenti, riuso del semaforo come una volta ma anche la realizzazione di una rotatoria all’uscita da Via Pescara che però stando a fonti del Comune non sarebbe nelle ipotesi. I cittadini chiedono anche il rifacimento della segnaletica e anche degli spazi più idonei per far scendere i ragazzi dagli autobus che vengono lasciati nei pressi della Questura. L’assessore Mannetti nei giorni scorsi ha fatto un sopralluogo anche sulla vicina Via della Polveriera incontrando assieme ai Vigili dirigente scolastico, insegnanti e genitori degli alunni. La problematica è seria perché in alcuni giorni da scuola escono assieme circa 500 bambini.È facilmente immaginabile il caos che si crea con le macchine che invadono quasi completamente le corsie. I Vigili sono presenti ma non si può pensare che il problema possa essere risolto con la sola presenza di una pattuglia. Il parcheggio non è sufficiente e il problema si trascina da anni. Anche l’assessore stesso dopo l’incontro ha ribadito che servirà un intervento strutturato per quell’area.