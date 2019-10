Nuovi vertici del Parco nazionale, il ministro Costa oggi in Abruzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in visita alla sede del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise di viale Santa Lucia, a Pescasseroli (L'Aquila). Il suo arrivo è previsto intorno alle ore 15. Costa incontrerà i componenti della Comunità del Parco, del Consiglio Direttivo e tutti i dipendenti storici dell’ente. Ma anche cittadini e sindaci del territorio. Ad accoglierlo, il neo direttore del Pnalm, Luciano Sammarone, colonnello dei carabinieri forestali. Il suo decreto di nomina da parte del ministro Sergio Costa, è stato firmato il 13 agosto. La scelta è avvenuta tramite selezione di una rosa di tre nominativi, approvata dal Consiglio direttivo del Pnalm, il 26 gennaio scorso e composta da Luciano Sammarone, Andrea Gennai, attuale responsabile del servizio tecnico del Parco, e da Pietro Oieni, dirigente del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Insieme a Sammarone, il neo presidente, Giovanni Cannata, ex Rettore dell’Università degli Studi del Molise, già componente del Consiglio Direttivo del Pnalm nel quinquennio 2007/2012, nominato dal Ministro dell’Ambiente, l’8 ottobre scorso. Sempre nella stessa giornata, alle ore 18, Sergio Costa si recherà nella città dell'Aquila, nello Store “Parco 1923”, il brand di fragranze ispirate ai profumi del Parco, ideate da Paride Vitale e dal socio Ugo Maria Morosi, che ha aperto di recente, in corso Vittorio Emanuele. I prodotti Parco 1923, hanno accompagnato il Ministro nei suoi viaggi ufficiali in Oriente, dove ha incontrato in Cina il Ministro dell’Ambiente Li Ganjie e il Ministro della Scienza e della Tecnologia Wang Zhigang.