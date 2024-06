Nuova rissa al Castello: due feriti a coltellate

Una settimana fa la rissa ai giardini del Castello cinquecentesco dell'Aquila, con i coltelli gettati a terra. Ieri ennesimo scontro tra bande rivali dove i coltelli sono stati utilizzati per ferire due ragazzi, uno dei quali costretto a fare ricorso a un intervento chirurgico. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri quando un gruppo di giovani tunisini si sono affrontati con degli egiziani a suon di cazzotti e soprattutto coltelli. In due sono stati feriti e sono stati costretti a ricorrere alle cure del personale medico del 118 e poi dei medici del Pronto soccorso. Sul posto come accaduto una settimana fa si sono precipitati gli agenti della Squadra volante della Questura (diretti da Francesco D’Antonio) i quali hanno trovato un solo ferito, ancora impegnato nelle cure del personale medico arrivato all’interno del parco del Castello con un’ambulanza.

Una situazione che con il passare del tempo invece di placarsi sarebbe diventata incandescente con segnalazioni di stranieri giunte da passanti, che parlavano addirittura di giovani con in mano bottiglie di vetro ed asce. Gli agenti si sono portati in ospedale per avere un quadro dell’accaduto certo e approfondito. Dinanzi a loro si sono trovati due ragazzi tunisini (feriti da arma da taglio, uno in modo più serio) reticenti. Si tratta di giovani (al momento non si sa se minorenni) ospiti in una delle tante strutture di accoglienza presenti in città. C’è il forte sospetto da parte degli investigatori che nella rissa e nelle lesioni possano esserci gli stessi ragazzi denunciati (cinque in tutto) appena una settimana fa sempre dagli agenti della Squadra volante per rissa sempre in pieno giorno e sempre all’interno del parco del Castello, costata l’espulsione da parte del Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, di un giovane egiziano, irregolare sul territorio nazionale.