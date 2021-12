Pescara, il bagno natalizio a Francavilla. «Solo così sto bene»

«Da due anni ogni giorno faccio una doccia gelata di un quarto d'ora oppure un bagno al mare. Da allora non mi viene neppure un raffreddore». Paolo è di Casalincontrada, ha circa 35 anni, e lavora in una multinazionale. Stamattina si è tolto maglia e bermuda e nei pressi dello stabilimento Urania di Francavilla al mare, si è tuffato nell'acqua gelida. «Ho conosciuto persone in Scandinavia che seguono questo movimento. Da allora anch'io rispetto questo rituale».

Ha comprato da poco casa a Francavilla, ha vissuto diversi anni in Austria e per lavoro gira il mondo. «L'organismo così si fortifica e mi sento decisamente meglio. In questi giorni a Francavilla c'e un mare stupendo ed ideale per i bagni».