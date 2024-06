Notte di sangue a Teramo: ventenne accoltellato e tre feriti in una rissa

A Teramo accoltellato un ventenne italiano: è grave. Qualche minuto dopo, una rissa con tre feriti. È la notte di follia appena trascorsa in pieno centro città. Verso le due della notte, dietro piazza Orsini, un ventenne teramano, A.S., è stato accoltellato al petto e alle braccia da un altro giovane di origine albanese. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che tra i due non scorresse buon sangue da tempo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha portato il ventenne all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato subito medicato. Le sue condizioni sembrerebbero gravi, ma non in pericolo di vita.

Mentre succedeva questo, da un vicolo tra il Corso e piazza Garibaldi, sono spuntati altri due giovani, poco meno che trentenni, un teramano e un sudamericano, entrambi insanguinati e a torso nudo per aver perso gli indumenti dopo una violenta lite a pugni e a colpi di bottiglie e tavolini. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale per farsi medicare le ferite. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia, che parlano di due eventi distinti e separati tra loro.