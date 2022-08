"Note d'opera", domenica a Pereto quattro giovani talenti in concerto

Si chiama "Note d'opera" ed è il concerto che domenica 4 settembre una giovane formazione terrà nella sala polifunzionale di Pereto, nell'ex chiesa di Sant'Antonio. L'appuntamento è alle 19,30. Il gruppo, composto dalla soprano Giorgia Tirocchi, le flautiste Lisa Gregori e Serine Khoudirate, la pianista Camilla Ciriaco, proporrà una rilettura di brani d'opera appositamente trascritti per questa formazione.

Le ragazze arrivano da Nettuno (Roma) e hanno in comune il percorso formativo presso il liceo musicale "Chris Cappell College" di Anzio (Roma) e il perfezionamento presso il conservatorio "Ottorino Respighi" di Latina. Hanno al loro attivo la partecipazione a numerosi concorsi regionali, sia come soliste che in gruppo.

Domenica proporranno un originale repertorio di fine '700 e '800 con musiche - tra le altre - di Verdi, Donizetti, Debussy, Puccini e Mascagni. L'ingresso è libero, la manifestazione è organizzata dal Comune di Pereto e dalla Pro Loco.