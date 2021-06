Lutto nella comunità notareschina. E' morto il dottor Luigi Di Sabatino, 71 anni, sindaco di Notaresco dal 1993 al 2001 e presidente della squadra di calcio rossoblù negli anni '80. Il piccolo comune teramano perde, così, una figura di rilievo del panorama cittadino, benvoluta da tutti. Oltre ad essere un apprezzato medico di famiglia, Di Sabatino era anche un grande appassionato di calcio e, sotto la sua presidenza, il Notaresco riuscì persino a tornare in Promozione: «La passione calcistica condivisa ci aveva fatto ritrovare tre anni fa, quando partì un nuovo progetto e nacque la squadra che, ancora oggi, disputa il campionato di serie D. Un uomo buono e generoso, animato dalla passione per il nostro paese. - ha scritto in un messaggio sul suo profilo Facebook proprio per ricordare Di Sabatino, l'attuale primo cittadino Diego Di Bonaventura – Con affetto in tanti, in queste ore, raccontano il suo vissuto in questa vita terrena. Mentre la malattia iniziava ferocemente a stravolgere il suo essere, Dio ha trovato il momento per portarlo nella vita eterna. Alla moglie, ai figli e ai parenti tutti, la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze».

In segno di rispetto, il sindaco ha anche proclamato il lutto cittadino, allestendo la camera ardente nell'aula consiliare del Comune. Nella giornata di ieri, alle 15:30, si sono svolti i funerali presso la chiesa dei Santi Pietro e Andrea, in piazza San Pietro, al centro del paese. A stringersi attorno al dolore della famiglia del compianto dottore, anche il presidente del S.N. Notaresco 2018, Salvatore Di Giovanni: «E' stata una delle prime persone che ho conosciuto appena arrivato qui, tre anni fa. Già in quel primo incontro, intuì le sue indubbie qualità umane. E' molto triste pensare di non poterlo più vedere, anche solo per parlare del nostro Notaresco. Era una persona splendida e di sani princìpi, - ha continuato il numero uno dei rossoblù - purtroppo, ad andare via troppo presto, sono sempre i migliori. Può sembrare una frase fatta ma non è assolutamente così, lui era davvero una persona eccezionale. Tutta la nostra società, dalla squadra alla dirigenza, manda un grande abbraccio ai parenti del dottor Luigi Di Sabatino e fa le più sincere condoglianze alla famiglia, unendosi al dolore per questo terribile lutto».