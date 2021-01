Notaresco, morto il consigliere comunale del Pd Tonino Di Giulio

Morto dopo una breve malattia a Notaresco il consigliere comunale del Pd Tonino Di Giulio: aveva 68 anni. È il terzo cittadino illustre che il consiglio comunale di Notaresco perde in poco più di due anni. Il 27 marzo del 2018 morì a 63 anni il vicesindaco Sandro Saccomandi e il 12 luglio dello stesso anno a 57 anni l’ex presidente della Provincia, ex sindaco e allora consigliere Valter Catarra.

A dare la triste notizia il coordinamento del Pd di Notaresco «Subiamo oggi una grande perdita, - si legge nella nota - ci ha lasciati colui che è stato per tutti noi l’amico generoso e sincero ed il compagno di viaggio più onesto ed affidabile che potessimo avere, il nostro consigliere comunale Tonino. Il nostro cordoglio alla moglie, ai figli ed ai nipotini in questo momento di grande dolore. Grazie per la tua generosità, per la tua sincerità, per la tua lealtà». Si unisce al cordoglio anche Piergiorgio Possenti segretario provinciale Pd Teramo.

