Si toglie la vita impiccandosi all’interno della fabbrica mentre lavora

Questa mattina, a Notaresco (Teramo), intorno alle 7.15, durante il cambio turno alla Italfluid Geoenergy s.r.l., un lavoratore è stato ritrovato impiccato da un collega



Stando ad una prima ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell’ordine, il 50enne di Notaresco era smontante dal turno della notte. Il 118 è intervenuto subito dopo la chiamata ma all’arrivo dei soccorsi per l’uomo non c’era già nulla da fare. I carabinieri della stazione di Notaresco stanno cercando di ricostruendo la situazione raccogliendo testimonianze di familiari, colleghi e conoscenti che erano stati in contatto, fino a qualche giorno prima, con la vittima.



Il Pm di turno, ha disposto il trasferimento del corpo, presso l’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo dove verrà fatta una ricognizione cadaverica. © RIPRODUZIONE RISERVATA