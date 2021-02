Raffica di provvedimenti per violazione delle norme anticovid. Multe per assembramenti e un esercizio commerciale sanzionato aperto nonostante i divieti. Questo il bilancio delle sanzioni elevate da parte della polizia municipale di Chieti per il mancato rispetto della normativa anti Covid. Sono 4 i verbali elevati ad altrettanti gruppi di cittadini teatini assembrati, in particolare nei pressi di piazzale Marconi a Chieti Scalo. Lo scorso weekend, invece, un’attività all’interno di un centro commerciale è stata multata per aver aperto nonostante i divieti che consentono nel fine settimana la sola vendita di prodotti alimentari all’interno dei centri commerciali. La polizia municipale di Chieti tramite il vice comandante Fabio Primiterra invita, come già fatto dal sindaco Ferrara, «in particolare i nostri ragazzi a sottoporsi allo screening e a rispettare le norme di distanziamento sociale. Serve grande consapevolezza per salvaguardare la salute pubblica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA