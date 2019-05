Silvi, nonno si sporge e cade dal balcone davanti ai nipoti: è grave

Nonno di 90 anni cade dal balcone davanti agli occhi dei nipoti. E' successo alle 18,30 di oggi a Silvi Marina, in via Salvo D'Acquisto dove molte persone hanno assistito al drammatico incidente. Il nonno S. O. si sarebbe sporto dalla ringhiera del terrazzo al primo piano e forse per un malore o un giramento di testa ha perso l'equilibro ed è precipitato da quattro metri, procurandosi un trauma cranico commitivo, giudicato grave dai medici . L'uomo è stato soccorso dall'eliambulanza e portato all'ospedale di Teramo dove è ricoverato in terapia intensiva. Sull'episodio indaga la polizia di Atri. © RIPRODUZIONE RISERVATA