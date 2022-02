Nonna Vittoria morta a 104 anni, ha fatto la pasta a mano fino all'ultimo

Ha fatto la cyclette fino all'ultimo e la pasta fatta in casa, sua grande passione. Morta a 104 anni Vittoria Mattei di Civitella Roveto (avrebbe compiuto 105 anni a luglio). Per i suoi 104 anni fu super festeggiata non solo dai suoi familiari, ma anche dall'Amministrazione comunale quando sindaco era Sandro De Filippis.

Vedova da anni, aveva quattro figli, due maschi e due femmine, i primi dei quali ormai ultrasettantenni, e viveva a Roma, ma tornava molto spesso a Civitella Roveto dove trascorreva le vacanze in estate. Accudita dai suoi due figli maschi più grandi, che non sono sposati, Vittoria Mattei è stata lucida fino all'ultimo.

L'anziana è nel novero dei tanti centenari ed ultracentenari della Valle Roveto, definita per questo la Valle dei centenari. C'è chi pensa che tanta longevità delle persone sia dovuta, oltre che un fatto genetico, anche all'aria salubre, al verde e all'acqua buona del territorio ricchissimo di sorgenti.